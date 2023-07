/ Lesedauer: ca. 2min Russischer Angriffskrieg Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss

Die Hafenstadt Odessa ist ein wichtiger Umschlagplatz für Getreide in der Ukraine. Moskaus Streitkräfte greifen die Region am Schwarzen Meer nun wiederholt an.

© Nina Lyashonok/AP/dpa Beschädigtes Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa

Von dpa