Empfehlung - Nordsyrien: Schuldzuweisungen nach Waffenruhe-Verstößen

dpaDamaskus/Istanbul Das türkische Verteidigungsministerium warf den Kurdenmilizen vor, für 14 Anschläge mit schweren Waffen in den Grenzstädten Tal Abiad und Ras al-Ain verantwortlich zu sein. Ankara halte sich an den mit den USA vereinbarten Deal, teilte das Ministerium weiter mit. Die vorläufige Waffenruhe war am Donnerstag in Kraft getreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/nordsyrien-schuldzuweisungen-nach-waffenruhe-verstoessen-324703.html