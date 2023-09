/ Lesedauer: ca. 3min Thüringen Nordhausen: AfD-Mann in Stichwahl um Oberbürgermeisteramt

Im Kampf um das Oberbürgermeisteramt in Nordhausen kam ihr Kandidat in die Stichwahl. Die AfD hatte im Juni in Thüringen bereits das Landratsamt Sonneberg gewonnen.

© Silvio Dietzel/dpa Tritt in in zwei Wochen gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann an: Jörg Prophet. Foto: Silvio Dietzel/dpa

Von dpa