/ Lesedauer: ca. 2min Frankfurt (Oder) Nord-Stream-Explosionen: Ermittlungen in Brandenburg

Noch immer ist ungeklärt, wer hinter den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 stecken könnte. In Brandenburg hat die Polizei in dem Zusammenhang jüngst eine Wohnung durchsucht.

© Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa In Frankfurt (Oder) sei die Wohnung einer nicht verdächtigen Person am 25. Mai durchsucht worden, erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Von dpa