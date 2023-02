© Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Zwei Wahlhelfer zählen die Stimmzettel in einem Wahllokal in Agulu. Die Präsidentschaftswahl in Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Land, ist trotz einiger Zwischenfälle überwiegend ruhig verlaufen. Foto: Mosa’ab Elshamy/AP/dpa