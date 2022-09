/ Lesedauer: ca. 2min Gedenkveranstaltung New York erinnert an die Terroranschläge vom 11. September

Vor 21 Jahren entführten Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida vier Flugzeuge und töteten fast 3000 Menschen. In New York erinnern Angehörige und politische Vertreter an den Tag, der die Welt veränderte.