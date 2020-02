Empfehlung - Nevada: Bloomberg nimmt erstmals an Demokraten-Debatte teil

dpaWashington Erstmals wird der US-Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg bei einer Fernsehdebatte mit seinen Konkurrenten bei den Demokraten auf einer Bühne stehen. Bloomberg qualifizierte sich für die Debatte in Las Vegas am Mittwoch, die nach deutscher Zeit in die Nacht auf Donnerstag fällt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/nevada-bloomberg-nimmt-erstmals-an-demokraten-debatte-teil-344635.html