Atommacht Neuwahl in Pakistan: Wahlkommission gibt Termin bekannt

Ein aufgelöstes Parlament, der Ex-Premier in Untersuchungshaft und eine schwere Wirtschaftskrise: In politisch turbulenten Zeiten sollen in Pakistan bald Wahlen stattfinden.

© K.M. Chaudary/AP/dpa Ex-Premierminister Imran Khan befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa

Von dpa