Jacinda Ardern Neuseelands Premierministerin kündigt Rücktritt an

Bei ihrem Antritt war sie eine der jüngsten Regierungschefinnen der Welt. Nun will Jacinda Ardern vorzeitig ihr Amt niederlegen. Neuwahlen stehen in Neuseeland erst später im Jahr an.

© Rick Rycroft/AP/dpa Jacinda Ardern gibt ihr Amt als neuseeländische Premierministerin ab. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Von dpa