Empfehlung - Neumieter müssen überdurchschnittlich hohe Mieten zahlen

dpaWiesbaden Wer ab 2015 eine Wohnung neu angemietet hat, muss eine überdurchschnittlich hohe Miete zahlen, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag über die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation in Deutschland für das Jahr 2018. Private Haushalte mussten danach im bundesweiten Durchschnitt 7,70 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter für eine Wohnung zahlen, die 2015 und später angemietet wurde. Damit lagen sie um zwölf Prozent über der durchschnittlichen Nettokaltmiete von 6,90 Euro pro Quadratmeter in Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/neumieter-muessen-ueberdurchschnittlich-hohe-mieten-zahlen-321565.html