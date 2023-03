/ Lesedauer: ca. 2min Regierung Neue Proteste in Israel gegen Justizreform

Die rechts-religiöse Regierung in Israel will künftig einfacher Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufheben können. Die Proteste dagegen reißen nicht ab. Ist die Gewaltenteilung in Gefahr?

© Ilia Yefimovich/dpa Polizisten auf Pferden stellen sich Demonstranten bei einem Protest gegen die von der Regierung geplante Überarbeitung des Rechtssystems entgegen. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Von dpa