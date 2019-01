Empfehlung - Neuer „Faktencheck“ auf GN-Online hinterfragt Behauptungen

Nordhorn Ist es Männern wirklich verboten, ihre Autos auf Frauenparkplätze zu stellen? Stimmt es, dass durch ein generelles Tempolimit auf Autobahnen die Zahl der Verkehrstoten sinken würde? Und was ist dran an der Behauptung, dass die Klimawirkung von CO2 gar nicht bewiesen sei? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich Redakteure der Deutschen Presseagentur (dpa) in der neuen Rubrik „Faktencheck“ auf GN-Online.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/neue-faktencheck-auf-gn-online-hinterfragt-behauptungen-277909.html