Empfehlung - Neue Ebola-Fälle im Kongo - Hilfe aus Deutschland

dpaGoma In Ost-Kongo breitet sich der gefährliche Ebola-Virus weiter aus. Zum ersten Mal seien Fälle der Krankheit in einer dritten Provinz, Sud-Kivu, festgestellt worden, teilte der Ebola-Beauftragte der Regierung, Jean-Jacques Muyembe, am Freitag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/neue-ebola-faelle-im-kongo-hilfe-aus-deutschland-313478.html