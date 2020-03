Empfehlung - Netanjahus Prozess wegen Corona um zwei Monate verschoben

dpaJerusalem Der für Dienstag angesetzte Prozess soll nun am 24. Mai beginnen, teilte das Gericht am Sonntag mit. Israels Justizminister Amir Ochana hatte in der Nacht zunächst für 24 Stunden einen Notstand verhängt. Gerichte sollten nur in besonderen Notfällen aktiv werden. Davon ausgenommen sei das Höchste Gericht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/netanjahus-prozess-wegen-corona-um-zwei-monate-verschoben-347749.html