Empfehlung - Netanjahu und Gantz rufen Israelis zu Wahlbeteiligung auf

dpaTel Aviv „Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen“, sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) am Montag bei der Stimmabgabe in Jerusalem. Er betonte, trotz der Ausbreitung des Coronavirus hätten die Wähler nichts zu befürchten. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bei 38,1 Prozent, 1,6 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der letzten Wahl im September.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/netanjahu-und-gantz-rufen-israelis-zu-wahlbeteiligung-auf-346296.html