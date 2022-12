/ Lesedauer: ca. 2min Israel Netanjahu beantragt Verlängerung für Regierungsbildung

Im vergangenen Jahr war Netanjahu an der Bildung einer Regierung in Israel gescheitert. Nun versucht er es erneut - und fragt nach mehr Zeit. Die Frist würde am Sonntag enden.

© Maya Alleruzzo/AP/dpa Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Verlängerung seines Mandats zur Bildung einer Regierung beantragt. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Von dpa