Empfehlung - Nervosität in Thüringen - Hält der Deal für Ramelows Wahl?

dpaErfurt „Ich kann auch nicht in die Glaskugel sehen! Wir haben es nicht allein in der Hand.“ Mit diesen Sätzen antwortet Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow auf die derzeit immer wieder gestellte Frage, wie sicher die Wahl von Bodo Ramelow am 4. März zum Thüringer Ministerpräsidenten ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/nervositaet-in-thueringen-haelt-der-deal-fuer-ramelows-wahl-346115.html