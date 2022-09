/ Lesedauer: ca. 2min Inhaftierter Kremlkritiker Nawalny nennt Putin Verbrecher und geht erneut in Einzelhaft

Am Mittwoch hatte Alexej Nawalny Kritik an der von Präsident Putin befohlenen Teilmobilmachung geübt. Nun muss der Kremlkritiker erneut in Einzelhaft.