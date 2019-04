Empfehlung - Nato-Generalsekretär zu Besuch bei Trump im Weißen Haus

dpaWashington Am 4. April 1949 hatten zwölf Staaten Europas und Nordamerikas in der US-Hauptstadt den Nordatlantikvertrag geschlossen. Anlässlich des Jubiläums kommen am Mittwoch und Donnerstag die Außenminister der Nato-Staaten in Washington zusammen. Am Mittwoch wird Stoltenberg außerdem eine Rede vor dem US-Kongress halten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/nato-generalsekretaer-zu-besuch-bei-trump-im-weissen-haus-289899.html