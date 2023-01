/ Lesedauer: ca. 2min Verteidigungsbündnis Nato: Finnland öffnet sich für Beitritt ohne Schweden

In einer veränderten Sicherheitslage in Europa wollen die nordischen Partner in die Nato. Bei Schweden blockt die Türkei. Finnland erwägt nun einen Beitritt auch ohne seinen langjährigen Verbündeten.

© Bernd von Jutrczenka/dpa „Absolut erste Option, weiter gemeinsam voranzukommen“: Der finnische Außenminister Pekka Haavisto. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Von dpa