Empfehlung - Nach Todesfahrt von Südtirol: Haftprüfung steht an

dpaBozen/Luttach Nachdem der Verursacher des tödlichen Unfalls in Südtirol ins Gefängnis verlegt worden ist, steht nun eine Anhörung zu seiner Untersuchungshaft an. Der Termin könnte nach Angaben der Polizei in Bozen heute sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/nach-todesfahrt-von-suedtirol-haftpruefung-steht-an-338257.html