/ Lesedauer: ca. 2min Deutsche Bahn Nach Sabotageakt: Bahnverkehr soll sich normalisieren

Unbekannte Täter setzen drei Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg in Brand. Zahlreiche Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus. Im Laufe des Tages soll der Verkehr aber wieder laufen.

© Gregor Fischer/dpa Ein Sabotageakt hat den Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt. Foto: Gregor Fischer/dpa

Von dpa