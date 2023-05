/ Lesedauer: ca. 2min Waffenrecht Nach Amoklauf an Grundschule: US-Präsident gedenkt der Opfer

Amokläufe an Schulen gehören in den USA zum traurigen Alltag. Vor einem Jahr traf es eine Schule in der texanischen Kleinstadt Uvalde. Heute äußert sich Biden erneut dazu.

© Andrew Harnik/AP Joe Biden und die First Lady Jill Biden halten vor einer Gedenkanzeige zum einjährigen Jahrestag des Amoklaufs an einer Grundschule inne. Foto: Andrew Harnik/AP

Von dpa