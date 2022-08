/ Lesedauer: ca. 2min US-Bundesstaat New Mexico Mordserie an Muslimen: US-Polizei nimmt Verdächtigen fest

Vier Morde an Muslimen in den vergangenen neun Monaten versetzten die US-Stadt Albuquerque in Aufregung. Nun vermeldet die Polizei die Festnahme eines „Hauptverdächtigen“.