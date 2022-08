/ Lesedauer: ca. 2min Saarlouis Mordanklage 30 Jahre nach Brandanschlag auf Asylunterkunft

Am 18. September 1991 wird eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis angezündet. Ein Mensch stirbt. Nun, gut 30 Jahre später, sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.