Mohring erwägt Minderheitsregierung: CDU, SPD, FDP und Grüne

dpaErfurt „Es geht offensichtlich in Thüringen jetzt nur noch mit einer Minderheitsregierung weiter“, sagte Mohring in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am Mittwochabend. Dabei gebe es aber nicht nur die Variante Rot-Rot-Grün. „Es gibt noch eine zweite Minderheitsregierung, die genauso im Raum steht, und das ist die, dass SPD, FDP, Grüne und CDU eine Minderheitsregierung bilden - ohne die Ränder, ohne links und rechts.“ Diese Lage wolle er gerne sondieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/mohring-erwaegt-minderheitsregierung-cdu-spd-fdp-und-gruene-326820.html