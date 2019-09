Empfehlung - Ministerium sieht keine Häufung bei Fehlbildungen in NRW

dpaDüsseldorf Bei Arm- und Handfehlbildungen Neugeborener sieht das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalens in den vergangenen Jahren „keine offensichtlichen Trends und regionalen Häufungen“. Das teilte das Ministerium am Montag in Düsseldorf mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/ministerium-sieht-keine-haeufung-bei-fehlbildungen-in-nrw-321385.html