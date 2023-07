/ Lesedauer: ca. 2min Terror Mindestens 40 Tote nach Bombenexplosion in Pakistan

In der von Terroranschlägen geplagten pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa reißt eine Bombe Dutzende Menschen in den Tod. Krankenhäuser sind in Alarmbereitschaft. Retter fürchten viele weitere Opfer.

© Uncredited/Rescue 1122 Head Quarters/AP Rettungskräfte tragen einen Verwundeten nach einer Bombenexplosion zu einem Rettungswagen. Foto: Uncredited/Rescue 1122 Head Quarters/AP

Von dpa