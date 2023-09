/ Lesedauer: ca. 3min Europa Migrationskrise auf Lampedusa: Italiens Kabinett berät

Die Ankunft Tausender geflüchteter Menschen in kurzer Zeit bringt die Insel Lampedusa an ihre Grenzen. Die EU kündigt Unterstützung an. Italiens Kabinett will ein härteres Vorgehen beschließen.

© Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/dpa Gerettete Menschen sitzen in einem Bus, nachdem sie auf Lampedusa von einem Boot gestiegen sind. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/dpa

Von dpa