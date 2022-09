/ Lesedauer: ca. 2min USA Migrantenbusse: Washingtons Bürgermeisterin erklärt Notstand

Um ihre Verantwortung in der Flüchtlingspolitik abzugeben, lassen die Gouverneure republikanisch regierter Bundesstaaten inzwischen Migranten per Bus in demokratisch geführte Großstädte bringen.