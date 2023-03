/ Lesedauer: ca. 2min Wohnen Miete für WG-Zimmer für Studierende wird immer teurer

Die Wohnkosten für Studierende in deutschen Hochschulstädten sind stark gestiegen. Das zeigt eine neue Auswertung. Vor allem in zwei Städten müssen Studierende tief in die Tasche greifen.

© Daniel Naupold/dpa Der Untersuchung zufolge braucht es in immer mehr Städten mittlerweile das volle Gehalt eines Minijobs um die Wohnkosten zu tragen. Foto: Daniel Naupold/dpa

Von dpa