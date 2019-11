Empfehlung - Michael Bloomberg steigt ins US-Präsidentschaftsrennen ein

dpaWashington Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/michael-bloomberg-steigt-ins-us-praesidentschaftsrennen-ein-331202.html