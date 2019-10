Empfehlung - Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

dpaSchifferstadt Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel (Rheinland-Pfalz) verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/mias-moerder-tot-in-gefaengniszelle-aufgefunden-323132.html