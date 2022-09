/ Lesedauer: ca. 2min Menschenrechte Mexiko: Angehörige von Verschleppten kritisieren Ermittler

In der Nacht zum 27. September 2014 verschleppen korrupte Polizisten in Mexiko Dutzende Studenten und übergeben sie an ein Verbrechersyndikat. Bis heute bleiben viele Fragen offen.