Parteien Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus

In der CDU galt Generalsekretär Czaja manchen als Fehlbesetzung - zu wenig präsent in der Öffentlichkeit und in den Gliederungen der Partei. Nun hat Parteichef Merz Konsequenzen gezogen.

© Kay Nietfeld/dpa Werden künftig nicht mehr an der Parteispitze zusammenarbeiten: Friedrich Merz (r.) und Mario Czaja. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von Jörg Blank, dpa