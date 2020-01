Empfehlung - Merz: Möchte in Mannschaft für nächsten Wahlkampf dabei sein

dpaKreuth „Wir müssen mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen. Das ist nicht nur eine Person an der Spitze, das ist eine Mannschaft, und ich möchte auch in einer Mannschaft dabei sein“, sagte er am Freitag im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels, einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee. „Ich bin ein Teamplayer, und deswegen ist wichtig, dass die Mannschaft stimmt und jeder an seinem Platz steht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/merz-moechte-in-mannschaft-fuer-naechsten-wahlkampf-dabei-sein-340066.html