Empfehlung - Merkel und AKK fliegen in zwei Maschinen in die USA

dpaBerlin Merkel fliegt zum UN-Klimagipfel am Montag und nimmt anschließend an der UN-Generaldebatte ab Dienstag in New York teil, Kramp-Karrenbauer fliegt zu einem Treffen mit ihrem amerikanischen Kollegen Mark Esper. Fliegen ist besonders klimaschädlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/merkel-und-akk-fliegen-in-zwei-maschinen-in-die-usa-319936.html