Merkel empfängt ukrainischen Präsidenten Poroschenko

dpaBerlin Bei den Beratungen im Kanzleramt in Berlin soll es bei einem gemeinsamen Mittagessen unter anderem um die bilateralen Beziehungen, die innenpolitische Lage in der Ukraine und die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gehen. Poroschenko kämpft am Ostersonntag in einer Stichwahl gegen den Polit-Neuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj um das Präsidentenamt. Beide Kandidaten stehen für eine klare West-Orientierung der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/merkel-empfaengt-ukrainischen-praesidenten-poroschenko-291703.html