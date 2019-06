Empfehlung - Merkel am Tag nach dem Zitteranfall: „Mir geht es sehr gut“

dpaGoslar/Berlin Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach ihren gesundheitlichen Problemen vom Vortag versucht, Sorgen um ihren Gesundheitszustand zu zerstreuen. „Mir geht es sehr gut“, sagte Merkel am Mittwoch bei einer Diskussion mit Schülern in der historischen Kaiserpfalz in Goslar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/merkel-am-tag-nach-dem-zitteranfall-mir-geht-es-sehr-gut-303164.html