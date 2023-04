/ Lesedauer: ca. 3min Militär „Menschliches Drama“: Soldat berichtet vom Sudan-Einsatz

Wer darf mit, wer muss im Sudan bleiben? Unter schwierigen Bedingungen hat die Bundeswehr in dem Bürgerkriegsland versucht, die Evakuierung so geordnet wie möglich durchzuführen. Ein Feldjäger berichtet von der Lage am Flugplatz.

© Lars Klemmer/dpa Leutnant Konstantin Brabsche (40), Zugführer (II. Zug) in der 9. Kompanie des Feldjägerregiments 2 im hessischen Fritzlar. Foto: Lars Klemmer/dpa

Von dpa