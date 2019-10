Empfehlung - Mehr Anstrengungen im Kampf gegen Gewalt an Frauen gefordert

dpaGöttingen Die Tat, bei der auch eine zweite Frau umgebracht wurde, ist kein Einzelfall. Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes versuchen täglich Männer, ihre Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. In der internationalen Debatte werden solche Frauentötungen als Femizide bezeichnet. Die Linksfraktion im Bundestag will diesen Begriff auch in Deutschland etablieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/mehr-anstrengungen-im-kampf-gegen-gewalt-an-frauen-gefordert-322065.html