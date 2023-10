/ Lesedauer: ca. 2min Migration Mehr als 800.000 Asylanträge in EU, Schweiz und Norwegen

In diesem Jahr sind in der Europäischen Union sowie Norwegen und der Schweiz bisher so viele Asylanträge gesllt worden wie seit 2016 nicht mehr. Auch in Deutschland gibt es einen deutlichen Anstieg.

© Uli Deck/dpa Seit Jahresbeginn bis zum Stichtag am 3. Oktober wurden in der EU, Norwegen und der Schweiz genau 801.459 Asylanträge gestellt. Foto: Uli Deck/dpa

Von dpa