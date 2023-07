/ Lesedauer: ca. 3min Konflikte Massiver Protest: Israels Regierung pocht auf Justizreform

Bis in die Nacht protestieren wütende Menschen in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem gegen die Netanjahu-Regierung. Die Polizei geht inzwischen härter vor. Auch in den Reihen der Armee wächst der Widerstand.

© Mahmoud Illean/AP/dpa Demonstranten in Jerusalem. Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa

Von dpa