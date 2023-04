/ Lesedauer: ca. 2min Nahost Massenproteste in Israel trotz Verschiebung der Justizreform

Die Regierung in Israel hat die umstrittene Justizreform zwar aufgeschoben, doch deren Gegner halten an ihrem Protest fest. Hunderttausende versammelten sich nach eigenen Angaben in rund 150 Orten.

© Ohad Zwigenberg/AP/dpa Demonstranten fordern die Verhaftung von Regierungschef Benjamin Netanjahu. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Von dpa