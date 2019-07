Empfehlung - Massenprotest gegen Puerto Ricos Gouverneur

dpaSan Juan Am elften Tag der Proteste gegen die Regierung von Puerto Rico und Korruption haben Zehntausende Menschen die Hauptstadt San Juan lahmgelegt. Die Demonstranten in dem US-Außengebiet blockierten am Montag eine Autobahn, zahlreiche Geschäfte und Büros blieben geschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/massenprotest-gegen-puerto-ricos-gouverneur-309184.html