Monatswechsel Maskenpflicht fällt, Bier teurer: Das ändert sich im Februar

Mit Bus und Bahn fahren ohne Maske - in Deutschland in der Pandemie lange nicht möglich. Das ändert sich im Februar, ist aber nicht die einzige Neuerung in diesem Monat.

© Boris Roessler/dpa Im Fernverkehr der Bahn und im Nahverkehr weiterer Bundesländer fällt ab dem 2. Februar die Maskenpflicht. Foto: Boris Roessler/dpa

Von dpa