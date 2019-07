Empfehlung - Mann sticht mit Messer auf Säugling ein

dpaRostock Ein Mann hat in Rostock mit einem Messer auf einen Säugling eingestochen und dem Baby dabei schwerste Verletzungen zugefügt. Das drei Monate alte Kind wurde in der Universitätsklinik Rostock notoperiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/mann-sticht-mit-messer-auf-saeugling-ein-308937.html