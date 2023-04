/ Lesedauer: ca. 3min Staatsbesuch Macron sucht „größere Rolle“ Chinas für Frieden in Ukraine

Trotz des Krieges in der Ukraine steht China an der Seite Russlands. Können Macron und von der Leyen in Peking auf Staats- und Parteichef Xi Jinping einwirken, seinen Einfluss zu nutzen?

© Thibault Camus/AP Beim Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Peking geht es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Foto: Thibault Camus/AP

Von dpa