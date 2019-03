Empfehlung - Maas wirbt für Verlängerung des Afghanistan-Mandats

dpaMasar-i-Scharif Zugleich dankte der SPD-Politiker in Masar-i-Scharif den Soldaten im Camp Marmal am Montag für ihren Einsatz und ihr Engagement. Das Land zum jetzigen Zeitpunkt zu verlassen würde bedeuten, dass alles Aufgebaute „sehr schnell in sich zusammenbrechen würde". Er könne aber auch verstehen, dass es nach fast 18 Jahren viele Fragen gebe, welche Prognosen es für die Zukunft Afghanistans gebe.(...)