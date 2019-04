Empfehlung - Maas und Jolie kämpfen gegen sexuelle Gewalt

dpaWashington In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die „Washington Post“ schilderten beide erschreckende Beispiele für Schicksale von Frauen in Krisenländern. Der kongolesische Arzt und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege habe in seiner Klinik im Kongo etwa drei Generationen vergewaltigter Frauen behandelt: Mutter, Tochter und Enkel im Kleinkindalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/maas-und-jolie-kaempfen-gegen-sexuelle-gewalt-293442.html